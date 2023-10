Mondee presenta nuova entusiasmante identità del brand per esperienze di viaggi massimizzate grazie all'intelligenza artificiale

Il nuovo brand trasmette l'intento di Mondee di offrire esperienze significative di livello inedito

AUSTIN, Texas: Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND), azienda in forte crescita crescita nonché marketplace per la tecnologia di viaggio, con un portafoglio di piattaforme globali nei settori dei viaggi d'affari e di piacere, annuncia la trasformazione del proprio brand al fine di approfondire e rendere più autentico il legame con viaggiatori e pianificatori di viaggi. È arrivato il momento per Mondee di entrare in un'epoca nuova e sfoggiare un nuovo look che rispecchia lo spirito d'avventura e gli investimenti importanti dell'azienda nelle innovazioni tecnologiche al fine di offrire esperienze di viaggio senza pari.

Fonte: Business Wire

