Lenovo si prepara per ‘AI for All’ in vista dell'evento tecnologico annuale globale, Tech World ‘23

AUSTIN, Texas: Dal 24 al 25 ottobre 2023, Lenovo ospiterà l'evento annuale globale delle novità nel settore, Tech World, ad Austin, in Texas. Giunto al nono anno consecutivo, l'evento si svolgerà in presenza per la prima volta dal 2019. Il tema di quest'anno è ‘AI for All’ e sarà incentrato sull'era dell'intelligenza artificiale (AI), esplorando il modo in cui Lenovo progetta, alimenta e ridefinisce la prossima generazione di prodotti, soluzioni e servizi basati sull'AI per accelerare i risultati effettivi basati sull'AI sia per le aziende che per i consumatori.

