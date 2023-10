Blue Yonder annuncia l'intenzione di acquisire Doddle per rivoluzionare la gestione dei resi dell'e-commerce e ridefinire la logistica inversa

La società tecnologica con sede a Londra attiverà nuove capacità per Blue Yonder, consentendo ai retailer e ai fornitori di servizi logistici di creare un'esperienza superiore per i consumatori

LONDRA & SCOTTSDALE, Arizona: Blue Yonder, un fornitore leader di soluzioni per la catena di fornitura, ha annunciato oggi la firma di un accordo per acquisire Doddle, un'azienda leader nell'ambito della tecnologia del primo e dell'ultimo miglio, fondata da Tim Robinson e Sir Lloyd Dorfman. Una volta completata, l'operazione consentirà alla già solida suite di offerte di Blue Yonder per la gestione commerciale e della catena di fornitura di espandersi con un'esperienza a tutto tondo che comprende soluzioni per l'ultimo miglio, la gestione dei resi e la logistica inversa.

