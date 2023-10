NetApp e Ducati Corse rinnovano l'accordo di partnership e presentano la soluzione di gestione e di analisi dei dati progettata congiuntamente

NetApp nominata partner ufficiale per l'infrastruttura dati dopo la conquista di Ducati della Tripla corona nella stagione 2022

SAN JOSE, California: NetApp, azienda globale di software cloud-led e basato sui dati, ha annunciato oggi il rinnovo dell'accordo di partnership con Ducati Corse per le stagioni dal 2023 al 2025, nominando NetApp partner ufficiale per l'infrastruttura dati del team. La più recente innovazione derivante da questa partnership è una soluzione virtuale di gestione e analisi dei dati delle gare e per la ricerca e sviluppo che utilizza NetApp ONTAP® con NetApp SnapMirror™ e NetApp FlexCache™.

Per il mondo dei Gran Premi la velocità è fondamentale. Quando Ducati Corse si è resa conta che i suoi tempi di sincronizzazione tra la pista e gli ingegneri suddivisi in diversi luoghi, tra cui il quartier generale di Borgo Panigale, erano troppo lenti per essere efficaci, si è rivolta a NetApp per chiederle di progettare una nuova soluzione di gestione e analisi dei dati.

Contatto per i media NetApp:

Kenya Hayes

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori NetApp:

Kris Newton

kris.newton@netapp.com

Contatto per i media Ducati:

Marco Inturrisi

marco.inturrisi@ducati.com

Fonte: Business Wire

