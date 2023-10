Pantheon nomina Berrie De Vet, un veterano del settore delle tecnologie DXP e WebOps, Vicepresidente vendite per le regioni EMEA e APAC

De Vet porta nella sua nuova carica oltre 20 anni di esperienza nelle vendite globali presso varie aziende comprese Acquia e Sitecore

SAN FRANCISCO: Pantheon, società che sviluppa l’omonima piattaforma per operazioni su siti web (WebOps) basata sul SaaS e pensata per sviluppatori, progettisti e responsabili vendite, oggi ha annunciato di avere nominato Berrie De Vet Vicepresidente vendite per le regioni EMEA e APAC. De Vet è un dirigente rinomato nel settore vendite, che vanta oltre due decenni di esperienza maturata svolgendo vari ruoli presso società che sviluppano piattaforme per l’esperienza digitale (DXP), tra cui Acquia e Sitecore. Gli farà capo la responsabilità della crescita della clientela globale Pantheon e di mettere in grado i team regionali di collegare il valore WebOps ad aziende che desiderano aumentare la produttività e promuovere una velocità esponenziale del business.

Elaine Green presso Pantheon

press@pantheon.io

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita