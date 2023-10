Gli EAU invitano a un consenso globale sulla governance societaria dell’IA

‘Le nazioni devono cessare di tentare di governare l’IA nel suo complesso e invece focalizzare l’attenzione sulla regolamentazione di casi d’uso’, afferma il ministro degli EAU per l’IA

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Mercoledì, il ministro degli EAU per l’IA ha esortato i Paesi del mondo a raggiungere un consenso sulla governance societaria dell’IA in un tempo più breve di quello che è stato necessario per l’Accordo di Parigi, che ha richiesto anni per essere definito e applicato.

Sua Eccellenza Omar Al Olama, Ministro degli EAU per l’intelligenza artificiale, l’economia digitale e le applicazioni di telelavoro, ha affermato durante l’Assemblea di Dubai per l’IA generativa che i Paesi hanno bisogno di un nuovo approccio al governo dell’IA.

“Penso che l’attuale discussione globale sulla governance societaria dell’IA non sia un buon punto di partenza. Anziché tentare di governare la tecnologia, possiamo governare i casi d’uso”, ha spiegato.

Durante l’assemblea – che ha registrato oltre 2.000 partecipanti da grandi aziende tecnologiche e società di consulenza come Microsoft, Deloitte, PwC e IBM – la Fondazione per il futuro di Dubai ha lanciato l’Alleanza di Dubai per l’IA generativa, un nuovo patto di unione tra aziende tecnologiche finalizzato ad accelerare l’adozione da parte di Dubai di tecnologie emergenti e creare uno dei governi più avanzato e più efficace al mondo nell’applicazione delle tecnologie.

Khalfan Belhoul, Ceo di DFF, ha invitato aziende e innovatori a unirsi all’alleanza, il cui focus sarà sullo sviluppo di innovative tecnologie pilota utilizzando l’IA, il metaverso e il Web3.

Il governo di Dubai ha annunciato anche di avere lanciato ‘Dubai AI’, una “città digitale” basata sull’IA generativa; si tratta di una piattaforma digitale che copre l’intera città e offrirà servizi e informazioni complete su molteplici problemi – salute, business, istruzione – a residenti e visitatori, trasformando i servizi governativi.

L’assemblea è stata anche informata su come il settore bancario globale potrebbe avvantaggiarsi della crescita esponenziale dell’IA generativa per ricavi fino a 400 miliardi di USD.

Sono intervenuti alla piattaforma globale esperti da società di consulenza e multinazionali tecnologiche. PwC ha spiegato che l’automazione nel luogo di lavoro è imminente e che l’IA generativa probabilmente sarà in grado di eseguire attività quotidiane, come la prenotazione di voli e la generazione di rapporti autonomamente, su grande scala, entro i prossimi 18-20 mesi.

Il principale esperto Deloitte di applicazioni digitali ha affermato che la fusione nucleare, l’azione per il clima e la scoperta di farmaci saranno alcuni dei principali processi e iniziative ad avvantaggiarsi dell’IA generativa, mentre i settori industriale e farmaceutico sono tra quelli più veloci ad adattarsi a questa tecnologia emergente.

Adel Al Redha, Direttore operativo degli Emirati, ha raccontato che entro novembre la linea aerea “metterà in grado l’equipaggio di utilizzare [l’IA generativa] per erogare formazione su modelli complessi”.

