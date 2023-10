Il Dr. Hannes Ametsreiter, ex CEO di Vodafone Germany, entra nel CdA di Technology Telco 1GLOBAL

LONDRA: L'ex numero uno di Vodafone Germany, il Dr. Hannes Ametsreiter, è entrato a far parte del CdA dell'azienda di telecomunicazioni 1GLOBAL in qualità di direttore non esecutivo grazie alla sua quota di partecipazione in 1GLOBAL. La nomina consente a 1GLOBAL di rafforzare la sua governance aziendale e di utilizzare le vaste competenze del Dr. Ametsreiter nel settore.

Il Dr. Ametsreiter ha così commentato: "1GLOBAL è un gruppo di telecomunicazioni globali in rapida evoluzione che si avvale di una serie unica di tendenze favorevoli nel settore che ne promuovono la crescita. Prima di tutto, l'enfasi globale sulla conformità, soprattutto nel settore finanziario, guida l'espansione delle comunicazioni registrate per scopi di conformità. In secondo luogo, la rapida adozione delle eSIM - una tecnologia introdotta da 1GLOBAL - consente la fornitura continua di servizi di comunicazione a imprese e consumatori. Infine, lo stato di 1GLOBAL come operatore di telecomunicazioni totalmente regolamentate in diversi Paesi consente a 1GLOBAL di offrire soluzioni di comunicazione specifiche a imprese e consumatori attivi a livello globale. Questa combinazione unica permette a 1GLOBAL di promuovere una rapida crescita, come ha fatto registrare recentemente".

