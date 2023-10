Diminuzione della domanda di servizi IT e aziendali in Europa nel terzo trimestre, secondo l'ISG Index™

Servizi gestiti scesi del 2%, servizi XaaS in riduzione dell'8% rispetto all'anno precedente

LONDRA: La domanda complessiva di servizi IT e aziendali in Europa è scesa a percentuali a una sola cifra nel terzo trimestre, dopo che il segmento dei servizi gestiti aveva raggiunto un massimo storico nel trimestre precedente, secondo il più recente studio sullo stato del settore preparato da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società internazionale di consulenza e ricerca tecnologica leader nel suo settore.

L’EMEA ISG Index™, che misura il volume dei contratti commerciali di esternalizzazione con un valore annuale del contratto (ACV, annual contract value) di almeno 5 milioni di dollari, mostra un ACV per il mercato combinato – sia servizi gestiti che XaaS (Anything as-a-service) – pari a 6,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in calo del 5% rispetto all'anno precedente e del 10% rispetto al secondo trimestre del 2023.

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

ate Hartley, presso Carrot Communications per conto di ISG

+44 7714065233

kate.hartley@carrotcomms.co.uk

Fonte: Business Wire

