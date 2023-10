Exscientia presenterà all'ESMO 2023 i nuovi dati preclinici per gli inibitori LSD1 e MALT1 progettati dall'AI

— Dimostrata l'efficienza preclinica dell'inibitore LSD1 in campioni primari di LMA —

— I dati iniziali supportano il potenziale della combinazione inibitore LSD1 e terapie standard di cura per la LMA —

— La crescita tumorale viene inibita attraverso MALT1 in monoterapia e in associazione, riducendo allo stesso tempo il rischio di tossicità da bilirubina —

OXFORD, Inghilterra: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato due abstract da presentare al prossimo Congresso 2023 della European Society for Medical Oncology (ESMO) che si terrà dal 20 al 24 ottobre 2023 a Madrid, Spagna.

“Siamo entusiasti di condividere i nuovi dati preclinici sui nostri inibitori progettati con precisione LSD1 e MALT1, che abbiamo introdotto nella nostra pipeline oncologica all'inizio di quest'anno”, ha dichiarato il Prof. Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondatore e Direttore generale di Exscientia. “Riteniamo che questi composti siano potenzialmente molto validi per la differenziazione, i benefici per i pazienti e la creazione di valore. Questi dati sottolineano il modo in cui Exscientia riesce ad abbinare la progettazione AI e le nuove capacità di ricerca traslazionale per creare candidati farmaci di migliore qualità. Questo ci consente inoltre di identificare sistematicamente quelle popolazioni di pazienti che potrebbero trarre il massimo beneficio molto prima di iniziare i trial clinici”.

Fonte: Business Wire

