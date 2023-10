GlobalLogic affida al veterano di servizi tecnologici Srinivas Shankar gli incarichi di Chief Business Officer e Head of Global Industries

Il nuovo dirigente amplierà la strategia go-to-market e di realizzazione per le vendite, il marketing e le unità operative

SANTA CLARA, Calif.: GlobalLogic Inc., azienda del Gruppo Hitachi, ha annunciato la nomina di Srinivas (Srini) Shankar a Direttore commercial (Chief Business Officer, CBO) e Responsabile delle aziende globali (Head of Global Industries). Con oltre vent'anni di esperienza professionale alle spalle, Srini apporta un patrimonio di esperienza per promuovere la crescita del fatturato e migliorare la soddisfazione dei clienti. Le imprese di tutti i settori stanno investendo nello sviluppo di prodotti, piattaforme ed esperienze digitali allo scopo di cambiare il coinvolgimento dei clienti e formare nuovi modelli commerciali per contribuire a raggiungere i loro obiettivi di crescita sostenibile. Questa nomina sottolinea l'impegno di GlobalLogic a rafforzare il suo team dirigente e l'attenzione dell'azienda sul successo con i clienti.

L'arrivo di Srini segna un momento importante nell'eccezionale percorso di crescita di GlobalLogic. Oltre a concentrarsi sulle capacità di espansione, Srini promuoverà l'accelerazione della macchina go-to-market di GlobalLogic, che comprenderà vendite, marketing e unità operative del settore.

“Mentre GlobalLogic continua il suo percorso di crescita mirato, rafforzando la nostra presenza e arricchendo il portafoglio di servizi, abbiamo cercato un forte leader con comprovate competenze nel settore ed esperienza di go-to-market per il prossimo capitolo della nostra crescita”, ha affermato Nitesh Banga, CEO di GlobalLogic. “Sono entusiasta di accogliere Srini nel nostro team dirigenziale e non vedo l'ora di vederlo in azione nel promuovere il nostro motore di crescita e i nostri robusti rapporti con i clienti”.

“GlobalLogic gode di una reputazione stellare come leader nella progettazione digitale guidata dal design con forti capacità di software in un'ampia gamma di prodotti e settori”, ha dichiarato Srini Shankar, CBO GlobalLogic. “Mentre continuiamo ad avere un ruolo critico nell'aiutare i clienti a diventare aziende digitali e intelligenti, sono molto entusiasta di unirmi al team per definire e realizzare la strategia di crescita di nuova generazione per la società”.

Avvalendosi della grande esperienza nel settore dei servizi, le competenze di Srini si integrano perfettamente con le attività di GlobalLogic. In precedenza il neo dirigente ha ricoperto gli incarichi di Dirigente commerciale (Chief Commercial Officer, CCO) delle Americhe e Responsabile globale delle attività di Scienze della vita (Global Head of the Life Sciences business), funzioni nelle quali ha avuto un ruolo decisivo nell'espansione della presenza dell'azienda sul mercato e nella crescita del fatturato. Come CCO-Americas, Srini è stato alla guida degli sforzi per l'acquisizione di nuovi clienti in varie verticali del settore e linee di servizio per i servizi di Digital Business & Technology di Cognizant. Prima di Cognizant, Srini ha ricoperto vari incarichi di leadership in Infosys.

