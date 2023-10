Axway nominata Leader nel 2023 Gartner® Magic Quadrant™ per API Management

Riconosciuta per la completezza di visione e la capacità di eseguire

PHOENIX: Axway (Euronext: AXW.PA), azienda leader nell'API Management, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner come Leader nel 2023 Magic Quadrant™ per API Management per il suo prodotto, Amplify API Management. La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza complessiva della visione e la capacità di eseguire dell'azienda. Axway si è posizionata all'estremità destra per Completezza della Visione.

“Siamo onorati di essere stati posizionati come Leader per l'ottava volta”, ha dichiarato Patrick Donovan, CEO di Axway.

Referente per i media

Todd Holbrook

Tel. (480) 371-0113

tholbrook@axway.com

Fonte: Business Wire

