MMI espande la sua presenza globale entrando nel mercato Asia-Pacifico

Le partnership strette con Device Technologies e TRM Korea rafforzeranno il lancio del sistema chirurgico Symani® nel mercato della chirurgia robotica in più rapida crescita al mondo

JACKSONVILLE, Florida: MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), una società operante nel settore della robotica, impegnata ad ampliare la scelta di trattamenti e migliorare gli esiti clinici per pazienti affetti da condizioni complesse, oggi ha annunciato che continuerà a crescere a livello internazionale con due contratti di distribuzione che coprono circa una dozzina di Paesi nella regione Asia-Pacifico (APAC). La prima partnership, con Device Technologies, consentirà di lanciare il sistema chirurgico Symani in nove Paesi – Hong Kong, Singapore, Vietnam, Malesia, Indonesia, Thailandia, Filippine, Macao e Nuova Zelanda una volta ottenute le autorizzazioni regolatorie, oltre che in Australia dove recentemente ha ricevuto l’autorizzazione dalla Therapeutic Goods Administration (TGA). L’altra partnership, con TRM Korea, faciliterà il lancio del sistema nella Corea del Sud una volta ottenuta l’autorizzazione regolatoria e presenterà la tecnologia della microchirurgia robotica a chirurghi e ospedali interessati.

Il sistema chirurgico Symani è il primo sistema robotico del suo genere che fa fronte in modo unico alla scala e alle complessità della microchirurgia e della supermicrochirurgia. Consentendo ai chirurghi di riprodurre i movimenti naturali delle mani su scala microscopica, può ampliare la scelta di trattamenti per pazienti che devono essere sottoposti a procedure a cielo aperto su tessuti molli, come la chirurgia ricostruttiva di tessuti molli, la chirurgia dei linfatici e la chirurgia ricostruttiva post-trauma. È stato progettato per aiutare a ripristinare la qualità della vita di un numero maggiore di pazienti, accelerare il numero di chirurghi in grado di spingere i confini di procedure complesse per regioni anatomiche delicate e mettere in grado gli ospedali di espandere i loro programmi di chirurgia a cielo aperto.

“Grazie alle nostre partnership nella regione Asia-Pacifico, abbiamo messo radici che alla fine ci aiuteranno ad ampliare l’accesso dei pazienti a possibilità di microchirurgia e supermicrochirurgia in una regione del mondo dove esiste una chiara domanda di tale tecnologia”, spiega Matt Lemay, Vicepresidente Asia-Pacifico presso MMI. “Da lungo tempo i chirurghi nella regione APAC sono all’avanguardia dell’innovazione nella microchirurgia e guardiamo con fiducia alla possibilità di aiutare a potenziare queste capacità con il sistema chirurgico Symani. Mentre perseguiamo la nostra mission – ampliare la scelta di trattamenti disponibili per pazienti affetti da condizioni complesse – siamo soddisfatti dei progressi fatti globalmente e contiamo di continuare a crescere in tale regione e oltre”.

Device Technologies offre da più di 30 anni ai professionisti sanitari accesso a innovativi dispositivi medici di alta qualità, comprese soluzioni robotiche avanzate. Nell’ambito dell’accordo stretto con MMI, insieme a un importantissimo istituto medico aprirà un nuovo centro di ricerca e formazione per la microchirurgia robotica, che costituirà la prima struttura nell’Asia centrale in cui i chirurghi interessati possono familiarizzare con il sistema.

“MMI e il sistema chirurgico Symani sono bene allineati con il nostro obiettivo fondamentale – offrire a medici e strutture sanitarie soluzioni che possono facilitare esiti migliori per i pazienti”, aggiunge Heath Priestly, Direttore generale presso Device Technologies. “Partendo dall’Australia, abbiamo ampliato la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico, affermando il nostro know-how e stringendo rapporti saldi. Siamo pronti a utilizzare la nostra presenza a sostegno delle partnership strette da MMI in questa regione per lanciare il suo sistema ed espandere ulteriormente l’accesso da parte dei pazienti a sofisticate tecniche chirurgiche per condizioni complesse”.

TRM è la più grande azienda di microchirurgia nella Corea del Sud e uno dei pionieri dell’innovazione e della tecnologia medica. Sta collaborando con un istituto medico rinomato nel mondo per aprire il proprio centro di formazione in cui i chirurghi avranno l’opportunità di seguire sessioni informative e impratichirsi nell’uso del sistema chirurgico Symani.

Per saperne di più su MMI visitare https://mmimicro.com.

Profilo di MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) è impegnata nel portare avanti una tecnologia robotica che spinge i limiti della chirurgia a cielo aperto sui tessuti molli e offre ai chirurghi nuove opportunità di ripristinare la qualità della vita di un numero maggiore di pazienti affetti da condizioni complesse. È stata fondata nel 2015 vicino a Pisa, in Italia, e il suo sistema chirurgico brevettato Symani® combina i microstrumenti da polso più piccoli al mondo con tecnologie di adattamento in scala dei movimenti e di riduzione dei tremiti per far fronte a significative esigenze non soddisfatte di pazienti in tutto il mondo. Questa piattaforma di chirurgia robotica, prima nel suo genere, per la microchirurgia su tessuti molli può facilitare la chirurgia ricostruttiva a livello microvascolare, dei linfatici e dei nervi periferici. Il sistema Symani è munito del marchio CE, che ne consente l’uso commerciale in Europa, mentre negli Stati Uniti non è stato ancora autorizzato per l’uso commerciale. Appoggiano MMI vari investitori internazionali nella tecnologia medica – Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech e Wellington Partners.

Media

Dan Ventresca

Matter Health per conto di MMI

mmi@matternow.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita