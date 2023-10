Konfer lancia AI GRC per soddisfare requisiti normativi IA globali

Konfer AI GRC è stata progettata per aiutare le aziende a mappare, misurare e gestire tutte le loro risorse IA in conformità alle norme NIST AI RMF, a quelle sull’IA dell’UE e ad altre leggi sulla compliance varate recentemente.

MILPITAS, California: Konfer, un’azienda IA con sede nella Silicon Valley, oggi ha annunciato il lancio di Konfer AI GRC, portando un quadro di riferimento della governance societaria su progetto (“Governance-by-Design”) alla compliance continua per accelerare l’adozione dell’IA da parte delle aziende. Basata sull’IA generativa, Konfer trasforma policy e regolamenti in controlli di governance societaria e crea una strategia per quest’ultima, aiuta le aziende a mappare tutte le loro risorse IA (dati, modelli e app), misura in tempo reale la postura relativa al rischio correlato alle risorse in conformità alla strategia per la governance societaria e valuta la conformità di queste risorse all’IA e ad altre norme.

Per maggiori informazioni contattare: marketing@konfer.ai

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita