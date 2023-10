Granarolo, cliente di Board, vince il premio internazionale Ventana Research Digital Leadership Awards per Operations & Supply Chain

MILANO: Board, leader mondiale nelle soluzioni di Intelligent Planning che consentono alle organizzazioni di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati, ha annunciato oggi che il suo cliente Granarolo ha vinto il premio internazionale la 16a edizione del Ventana Research Digital Leadership Award nella categoria Operations & Supply Chain utilizzando la piattaforma di Intelligent Planning di Board.

I Ventana Research Digital Leadership Awards premiano organizzazioni e persone che utilizzano la tecnologia per promuovere il business e IT. Gli Awards mettono in luce il leadership e l'uso delle applicazioni aziendali che contribuiscono in modo significativo a migliorare l'efficienza, la produttività e le performance della loro organizzazione.

Il Gruppo Granarolo, la più importante e grande filiera italiana del latte, voleva costruire un nuovo modello di controllo internazionale per supportare la sua crescita mondiale, caratterizzata da un portafoglio di prodotti ampio e diversificato. L'azienda ha scelto la piattaforma di Intelligent Planning di Board per unificare i processi di pianificazione e controllo strategico, finanziario, tattico e operativo con gli analytics in un unico ambiente. Grazie all'utilizzo di Board, Granarolo ha ridotto il ciclo di chiusura finanziaria da 20 giorni a cinque e ha ottimizzato i percorsi logistici dei suoi prodotti, ottenendo una supply chain più efficace. Anche la pianificazione e la previsione delle vendite sono state perfettamente integrate con un piano strategico triennale per garantire un approccio aziendale proiettato verso il futuro, sfruttando le capacità di scenario management della piattaforma.

"Siamo lieti di ricevere questo grande riconoscimento che dimostra il successo della collaborazione tra Granarolo e il team di Board. Con la piattaforma di Intelligent Planning, disponiamo ora di una complessa applicazione di pianificazione integrata che si estende a diversi livelli del Gruppo, coprendo molteplici aree, dalla pianificazione delle vendite alla logistica, alla contabilità, agli acquisti e alla reportistica", ha dichiarato Mario Cavallo, Group Accounting & Financial Reporting Director di Granarolo.

"Congratulazioni a Mario Cavallo di Granarolo e a Board per aver ricevuto il 16° premio annuale Ventana Research Award nella categoria Operations & Supply Chain e per la leadership nel promuovere l'uso della tecnologia per ottenere risultati di impatto", ha dichiarato Mark Smith, CEO e Chief Research Officer di Ventana Research.

"Siamo onorati di supportare Granarolo nell'unificare la pianificazione strategica, finanziaria e operativa con la nostra comprovata piattaforma di Intelligent Planning", ha commentato Marco Limena, CEO di Board International. "Il nostro intero team desidera congratularsi con tutto il personale di Granarolo e ringraziarli per la loro collaborazione e fiducia in Board".

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance.

Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione. In Italia, Board ha ottenuto la fiducia di Banco BPM, Conad, Granarolo, Bauli, Piazza Italia, Rummo, Slower Venezia, Versace e molte altre aziende in tutto il Paese.

Fondata nel 1994, Board oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com/it

Oksana Smirnova-Perletti, PhD

+39 389 9596586

oksana.m.smirnova@gmail.com

Fonte: Business Wire

