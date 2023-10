Abbove tra i finalisti dell'edizione 2023 dei Banking Tech Awards

LONDRA: Abbove, piattaforma tecnologica per la pianificazione patrimoniale, annuncia di essere stata selezionata, con Puilaetco, banca privata parte di Quintet, tra i finalisti dell'edizione 2023 dei Banking Tech Awards nella categoria "Best Bank and Fintech partnership". Il programma dei Banking Tech Awards curato da Fintech Futures riconosce eccellenza e risultati straordinari nel settore bancario e fintech.

La tecnologia di Abbove, celebrata tra le più promettenti in termini di capacità delle istituzioni finanziarie di adottare e ampliare su scala un approccio olistico globale alle risorse patrimoniali dei clienti, è stata selezionata da Puilaetco nel 2022. L'obiettivo del partenariato era di concretizzare il disegno della banca di un servizio di consulenza patrimoniale olistico, con l'offerta del "Richer Life Plan", nonché di digitalizzare i servizi dei clienti di private banking.

