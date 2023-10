ExaGrid nominata finalista per i SDC Awards 2023

ExaGrid nominata in tre categorie per la 14a Edizione dei Premier IT Awards

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, ha annunciato oggi di essere stata nominata in tre categorie per la 14a edizione annuale dei premi Storage, Digitalisation and Cloud (SDC), incentrati sul riconoscimento dell'innovazione, delle competenze e del successo del settore informatico in una gamma di discipline essenziali. Archiviazione, sicurezza, cloud, automazione, digitalizzazione - sono alcuni degli elementi essenziali delle aziende digitali innovatrici di oggi nei rispettivi settori selezionati.

Le votazioniper determinare il vincitore in ogni categoria sono attualmente in corso e termineranno il 10 novembre 2023.

Media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Fonte: Business Wire

