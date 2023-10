Secondo il 2023 Domain Security Report di CSC, molte imprese Global 2000 trascurano le loro estensioni dominio .AI nonostante l'aumento della diffusione dell'intelligenza artificiale

Il 43% dei domini .AI è registrato a terze parti non associate, e lo studio indica un aumento pari al 350% nelle controversie sul dominio relative alle estensioni .AI

WILMINGTON, Del.: CSC, azienda di registrazione di domini a livello aziendale e leader mondiale nella mitigazione delle minacce ai domini e ai sistemi di nomi di dominio (DNS), oggi ha rilasciato il suo 2023 Domain Security Report (la relazione sulla sicurezza dei domini), secondo il quale il 43% delle aziende Forbes Global 2000 non hanno il controllo sui propri nomi di dominio con marchio artificial intelligence (.AI), e sono in effetti registrate da terzi. Inoltre, il 49% dei domini dei marchi .AI per queste società rimane non registrato, lasciando le società esposte a frodi e violazioni del marchio.

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

Redazione CSC

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita