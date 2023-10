Avania rafforza le capacità della catena del valore delle CRO del settore medtech con due acquisizioni in settori altamente strategici - progettazione e sviluppo dei prodotti e accesso al mercato

Grazie a una suite completa di soluzioni personalizzabili, Avania è all'avanguardia nell'offerta di strategie d'azione mirate per i dispositivi medici e la diagnostica in tutti i principali mercati.

BILTHOVEN, Paesi Bassi: Avania, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader nel settore della tecnologia medica, ha annunciato oggi l'acquisizione di HULL ASSOCIATES LLC e Ironstone Product Development (IPD) con l'obiettivo di affrontare le priorità emergenti del settore medtech in materia di regolamentazione e rimborsi e di ampliare la portata per offrire strategie ponderate e progetti differenziati per tutte le categorie di prodotti.

Con sede a Boston, nel Massachusetts, HULL ASSOCIATES LLC è un'azienda leader nella consulenza strategica di rimborso e accesso al mercato, specializzata nell'accesso al mercato di dispositivi medici, prodotti diagnostici e farmaceutica specialistica in tutti i principali mercati globali, compresi Stati Uniti, Europa, America Latina, Giappone, India e Cina.

