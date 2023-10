Parker Moss si unisce ad Exscientia in qualità di Vicepresidente esecutivo per lo sviluppo aziendale

Noto paladino della tecnologia rafforzerà lo sviluppo delle piattaforme per medicina di precisione e di innovazione clinica dell'azienda

OXFORD, Regno Unito: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) ha annunciato oggi la nomina di Parker Moss in qualità di Vicepresidente esecutivo per lo sviluppo aziendale, a partire da gennaio 2024. In questo ruolo di recente istituzione, Parker guiderà la creazione e l'implementazione di una strategia di sviluppo aziendale mirata a rafforzare ulteriormente e a creare nuove opportunità di mercato per le piattaforme di medicina di precisione, di innovazione clinica e tecnologica dell'azienda, prestando particolare attenzione all'oncologia. Moss avrà come diretto responsabile l'amministratore delegato Andrew Hopkins, e aiuterà il team di leadership dirigenziale dell'azienda a identificare e a plasmare nuove opportunità commerciali, collaborazioni e partnership strategiche per ottimizzare il valore delle piattaforme tecnologiche di IA di Exscientia orientate al paziente.

