FuturMaster migliora la sicurezza e la resilienza della sua piattaforma per la pianificazione delle catene di fornitura Bloom con la certificazione AWS FTR

BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia: FuturMaster è entusiasta di annunciare che la sua piattaforma Bloom si è guadagnata la certificazione AWS Foundational Technical Review (FTR). Questo importante traguardo sottolinea l'impegno di FuturMaster all'eccellenza tecnica e ai solidi standard per la sua piattaforma di pianificazione delle catene di fornitura (Supply Chain Planning).

In un'era in cui le soluzioni su base cloud vengono adottate sempre più spesso, la certificazione FTR, un'estensione di AWS Well-Architected Review, sottolinea la criticità della sicurezza e della resilienza. Progettata specificamente per i servizi cloud e SaaS, la certificazione non solo identifica le potenziali vulnerabilità, ma verifica anche la conformità con le best practice di AWS, garantendo un'esperienza più sicura per gli utenti di Bloom.

Questa certificazione inoltre migliora la presenza di FuturMaster su "Partner Search" di AWS, rafforzando la sua posizione di collaboratore fidato.

Julien Chidiack, Responsabile del cloud presso FuturMaster, ha così commentato: “Questo traguardo testimonia la dedizione e l'esperienza del nostro team. Mentre continuiamo a collaborare con AWS, il nostro partner Cloud preferito, restiamo impegnati a scoprire soluzioni innovative per una migliore pianificazione delle catene di fornitura”.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti da FuturMaster e la recente certificazione FTR, visitare www.futurmaster.com.

Informazioni su FuturMaster:

FuturMaster è un importante fornitore di software specializzato in soluzioni avanzate di Supply Chain Planning and Trade Promotion Management & Optimization (TPx) (Pianificazione delle catene di fornitura e gestione e ottimizzazione di promozione del commercio). Con oltre 600 clienti in tutti i settori, FuturMaster aiuta le aziende a ‘liberare’ l'inerente complessità della loro catena di fornitura, trasformandola in vantaggi competitivi. La sua piattaform Bloom unisce tecnologia, dati e competenze commerciali per offrire le migliori soluzioni che favoriscono crescita, agilità, resilienza e prestazioni.

Informazioni su AWS

Amazon Web Services (AWS) è il cloud più completo e ampiamente adottato al mondo, che offre più di 200 servizi completi da centri dati a livello globale. Milioni di clienti, tra cui le startup in più rapida crescita, grandi aziende e importanti enti statali, utilizzano AWS per abbassare i costi, diventare più agili e innovare più rapidamente.

Per maggiori informazioni per i media, contattare:

Htet Aung Kyaw, Regional Campaign Manager presso FuturMaster

Email: htet.aung.kyaw@futurmaster.com

Tel: +33(0)760014622

