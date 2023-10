Ice Norway passa alla piattaforma cloud-native IMS di Mavenir su Red Hat OpenShift nell'ambito di un'espansione strategica di progetto

READING, Inghiterra & OSLO, Norvegia: Mavenir, il software provider di rete che sviluppa il futuro dele reti con soluzioni cloud-native eseguite su qualsiasi cloud, e Ice Norway, il terzo operatore di telefonia mobile più grande del paese, hanno annunciato oggi la completa distribuzione della soluzione IMS (IP Multimedia Subsystem) cloud-native end-to-end di Mavenir. Questa espansione strategica di progetto che verrà distribuita in collaborazione con Red Hat, posiziona Mavenir come il partner principale completo per dati e voce per Ice Norway.

Ice Norway aveva in precedenza selezionato la soluzione Converged Packet Core di Mavenir per alimentare la sua rete 4G e 5G e sta sfruttando la soluzione MWP (Mavenir Webscale Platform) per una consegna rapida e agile di nuove applicazioni.

Contatti PR Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Fonte: Business Wire

