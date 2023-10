TreviPay lancia un Gateway per partner finanziari che consentirà alle banche di offrire nuovi servizi di fatturazione e di pagamenti B2B

La nuova suite di API permette alle banche di attivare finanziamenti a termini netti per clienti commerciali

OVERLAND PARK, Kansas: TreviPay, società che gestisce l’omonima rete globale di fatturazione e pagamenti B2B, oggi ha annunciato il lancio del Gateway per partner finanziari, una nuova suite di API per istituti finanziari che desiderano ampliare la loro offerta di servizi commerciali. La piattaforma tecnologica componibile TreviPay ora consente alle banche in tutto il mondo di offrire soluzioni per la gestione di crediti commerciali, sottoscrizioni e conti creditori automatizzate ai loro clienti commerciali di rilevanti dimensioni. Oltre a nuove opportunità di ricavi per le banche, questa offerta mette in grado TreviPay di continuare a crescere ed espandersi globalmente.

Alissa Clayton

The Fletcher Group

647.390.9085

alissa@fletchergroupllc.com

Fonte: Business Wire

