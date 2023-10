Brightcove scelta per alimentare la strategia di marketing tramite video di Acquia

La società di esperienze digitali sceglie la rinomata tecnologia streaming di Brightcove

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), la società di tecnologia streaming più fidata al mondo, oggi ha annunciato l'ingresso di Acquia, il leader di esperienze digitali, nel suo portafoglio clienti. Integrando la tecnologia e le soluzioni di Brightcove premiate con Emmy Award, Acquia sarà in grado di creare esperienze premium, che promuovono video per migliorare le strategie di marketing e utilizzare il potere del video per i suoi clienti.

“Il video digitale è uno strumento di coinvolgimento e conversione fondamentale per gli addetti al marketing. Per sfruttarne il potere al meglio, le aziende hanno bisogno di un collaboratore completo che possa aiutarli a gestire, stream e distribuire i loro video per servire i loro utenti su scala”, ha dichiarato Marc DeBevoise, CEO di Brightcove. “Siamo entusiasti del fatto che Acquia utilizzi la piattaforma innovativa e il know-how di Brightcove per offrire esperienze agli utenti potenziate da contenuti video che favoriscono il coinvolgimento, consentono la raccolta e l'analisi dei dati per guidare la loro strategia di mercato e alla fine promuovono conversioni e risultati”.

