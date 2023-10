LTIMindtree registra una crescita dei ricavi in USD del 5,2% su base annua

Forte flusso di ordini per 1,3 miliardi di dollari; crescita del 20% su base annua

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato oggi i risultati consolidati del secondo trimestre conclusosi il 30 settembre 2023, come approvato dal suo Cda.

“I risultati del secondo trimestre mostrano una forte crescita dei ricavi del 5,2% su base annua, in dollari, e un buon margine operativo del 16% nonostante gli aumenti salariali in tutta l'organizzazione. Questa prestazioni a tutto tondo, in un contesto commerciale difficile, dimostrano la forza delle nostre capacità e della nostra esecuzione disciplinata.

Relazioni con i media: shambhavi.revandkar@ltimindtree.com

Fonte: Business Wire

