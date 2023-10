Novità per il Corriere della Sera: la lettura delle notizie online con le voci neurali personalizzate di ReadSpeaker

La competenza di ReadSpeaker, leader mondiale nel settore della sintesi vocale, a disposizione del principale quotidiano italiano per migliorare l'esperienza dei lettori

MILANO: ReadSpeaker, il partner indipendente per la creazione di voci digitali più accreditato dalle aziende di tutto il mondo, ha annunciato oggi che il Corriere della Sera, uno dei quotidiani più letti e longevi d'Italia, ha collaborato con il VoiceLab di ReadSpeaker per la progettazione e lo sviluppo di due voci digitali esclusive personalizzate, che sono ora disponibili per leggere ad alta voce tutti gli articoli online agli abbonati del Corriere della Sera.

Le aziende innovatrici che operano nel settore dei media digitali, come il Corriere della Sera, utilizzano la voce digitale basata sull'intelligenza artificiale come parte integrante della loro strategia per continuare a soddisfare le esigenze e le aspettative in continua evoluzione dei propri utenti e per far crescere il business.

Un'esperienza di lettura curata in ogni dettaglio, con la capacità di trasformare in audio gli articoli utilizzando lo stile di lettura dei notiziari e offrendo agli abbonati la possibilità di ascoltarli anche mentre svolgono altre attività.

Il VoiceLab di ReadSpeaker ha curato tutte le fasi del processo di sviluppo delle voci personalizzate per il Corriere della Sera, comprese le registrazioni con i voice talent, l'elaborazione dei dati vocali registrati, l'addestramento dei modelli Deep Neural Network (DNN) e la gestione del controllo qualità, della consegna e di tutte le operazioni necessarie per garantire la massima qualità durante l’utilizzo in produzione delle voci.

Lo sviluppo di voci digitali di alta qualità richiede che le registrazioni delle voci umane siano eseguite in modo estremamente preciso presso studi di registrazione professionali, curando l’articolazione delle parole, gli accenti, le tonalità, le pause e naturalmente lo stile di lettura. Gli esperti del VoiceLab di ReadSpeaker hanno lavorato a stretto contatto con il team del Corriere della Sera in ogni fase del processo di creazione delle voci.

Una sfida fondamentale nello sviluppo delle voci personalizzate del Corriere è stata la necessità di pronunciare contenuti lessicali e linguistici estremamente variabili tipici di un quotidiano, spesso non perfettamente conformi con la lingua italiana. Il VoiceLab di ReadSpeaker ha collaborato a 360° con i responsabili del quotidiano online per ottimizzare la creazione delle voci. Questo dimostra quanto sia importante, per ottenere risultati eccellenti, combinare una tecnologia all'avanguardia che utilizza l’intelligenza artificiale con l'esperienza umana.

Il Corriere della Sera con la vocalizzazione degli articoli offre ai propri lettori un’esperienza di lettura innovativa. I testi redatti dai giornalisti sono letti dalle voci espressive del Corriere in stile notiziario, riflettendo la personalità del prestigioso quotidiano e consentendo agli utenti la fruizione dei contenuti testuali senza usare le mani e gli occhi. Un nuovo servizio da ora disponibile per tutti gli abbonati al Corriere della Sera.

La scelta di ReadSpeaker come partner strategico per lo sviluppo di voci digitali esclusive per il Corriere della Sera deriva dall'approccio collaborativo e orientato alla consulenza del team VoiceLab di ReadSpeaker. “Hanno lavorato a stretto contatto con noi fin dalle prime fasi di ideazione delle voci neurali fino alla consegna finale, fornendo una miscela perfetta di competenza tecnica e orientamento strategico”, ha dichiarato Fabio Napoli, Business Digital Director del Corriere della Sera.

“L'approccio innovativo e meticoloso di ReadSpeaker alla creazione di voci personalizzate, che combina una tecnologia all'avanguardia con un team linguistico dedicato, ha fornito una soluzione a 360° di cui avevamo bisogno per questa iniziativa. Il loro impegno a lavorare in sinergia e a offrire una consulenza preziosa in ogni fase è stato un fattore determinante per il successo del progetto.”

“Grazie alla collaborazione con il Corriere della Sera, abbiamo potuto constatare in prima persona l'impatto dell'integrazione della tecnologia vocale sulla strategia di un brand. Ciò non solo rende la presenza del brand sempre coinvolgente e distinguibile sulle varie piattaforme, ma migliora anche l'esperienza dell'utente. Nel VoiceLab di ReadSpeaker creiamo voci personalizzate in base alle esigenze dei nostri clienti, che riflettono l'identità del loro marchio e offrono agli utenti un'esperienza audio unica. Per il Corriere della Sera, le nostre voci personalizzate sono ormai parte integrante della loro innovativa piattaforma di notizie digitali, a dimostrazione del potere trasformativo della tecnologia vocale nell'attuale panorama dei media”, ha dichiarato Roy Lindemann, CMO e CCO EMEA di ReadSpeaker.

