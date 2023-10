Gcore lancia il cluster di IA generativa alimentato dalle GPU NVIDIA

In risposta a un'enorme domanda globale di semiconduttori per server IA Nvidia, Gcore rende disponibile in Europa un'infrastruttura all'avanguardia

LUSSEMBURGO: Gcore, uno dei fornitori leader in Europa di cloud per IA, ha annunciato il lancio del suo cluster di IA generativa alimentato dalle GPU NVIDIA A100 e H100 Tensor Core. Tale infrastruttura cloud di IA all'avanguardia offre eccezionali capacità di intelligenza artificiale generativa, consentendo a un vasto numero di utenti di accelerare l'addestramento dei propri modelli di IA/ML, promuovendo l'innovazione nel rivoluzionario campo dell'IA.

Il cluster di IA generativa di Gcore accelera lo sviluppo di modelli di IA generativa e rende accessibili centri di ricerca all'avanguardia per un gruppo di utenti eterogeneo, che comprende startup e aziende.

Kira Kurepina, Responsabile PR Gcore

Kira.Kurepina@gcore.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita