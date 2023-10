Moody’s posizionata al vertice della classifica Chartis RiskTech100 2024

NEW YORK: Per il secondo anno consecutivo, Moody’s si è guadagnata il primo posto in classifica nella relazione annuale di Chartis RiskTech100®, lo studio più completo dei maggiori fornitori mondiali di tecnologia del rischio e della conformità.

Il primato in classifica riconosce la strategia aziendale di Moody’s di fornire una visione a 360 gradi del rischio utilizzando una combinazione incontrastata di dati, analisi e informazioni fornite attraverso soluzioni che soddisfano le esigenze dei clienti. Moody’s è in una posizione unica per soddisfare le esigenze dei clienti, e la società si impegna a investire e innovare per restare all'avanguardia nella tecnologia del rischio.

“In un mondo complesso in cui i rischi sono sempre più connessi, i nostri clienti cercano crescita e resilienza”, ha dichiarato Stephen Tulenko, Presidente di Moody’s Analytics.

Per Moody’s:

HIVANI KAK

Relazioni con gli investitori

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com

PPURE

OE MIELENHAUSEN

Comunicazioni

+1 212-553-1461

Joe.Mielenhausen@moodys.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita