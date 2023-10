Addio allo shock da bollette per i consumatori con CSG Bill Explainer

La soluzione trasforma l'esperienza della fatturazione e dei clienti con capacità di AI generativa che personalizzano l'esperienza clienti su scala

DENVER: CSG® (NASDAQ: CSGS) consente alle aziende di realizzare indimenticabili esperienze digitali sia per le aziende che per i consumatori. Per aiutare le aziende a portare la fiducia dei clienti a un nuovo livello, CSG oggi ha lanciato CSG Bill Explainer, una soluzione guidata dall'AI che migliora la comprensione delle bollette dei consumatori con spiegazioni intuitive della fatturazione. Progettato specificamente per anticipare e impedire lo shock da bollette, Bill Explainer si serve del potere dell'intelligenza artificiale generativa utilizzando Microsoft Azure OpenAI Service per personalizzare le informazioni sulle bollette dei consumatori in migliaia di complessi scenari di fatturazione.

Kristine Østergaard

Pubbliche Relazioni

+44 (0)79 2047 7204

kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea

Relazioni con gli investitori

+1 (210) 687-4409

john.rea@csgi.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita