microSD Express raddoppia le velocità, introdotte nuove classi di velocità SD Express

La nuova specifica di SD 9.1 definisce la nuova classe di velocità con accesso multi stream per le schede SD Express

SAN RAMON, Calif.: SD Association (SDA) oggi ha annunciato l'ultima evoluzione delle schede di memoria SD Express che raddoppiano la velocità della memory card microSD Express fino a 2GB/s, oltre a quattro nuove Classi di velocità SD Express per assicurare livelli minimi garantiti di prestazioni sequenziali nella nuova specifica SD 9.1, compreso il supporto di accesso Multi-stream e relativo Power and Thermal Management assicurando le prestazioni garantite. SD 9.1 aiuta i consumatori a identificare la scheda giusta per il loro dispositivo pur dando ai produttori nuovi strumenti per assicurare il livello minimo di prestazioni delle memory card SD Express e disporre dei mezzi per guidare i consumatori a scegliere le tipologie di schede che garantiscono determinate funzionalità delle applicazioni.

Kevin Schader

SD Association

1.925.275.6670

media@sdcard.org

Fonte: Business Wire

