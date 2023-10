Alphawave Semi annuncia la nomina di Rahul Mathur in qualità di Direttore finanziario

L'ingresso di un CFO con esperienza nel settore dei semiconduttori guida la fase successiva di crescita dell'azienda per creare un'infrastruttura IA all'avanguardia

LONDRA & TORONTO: Alphawave IP Group plc (LN: AWE, l'"Azienda" o "Alphawave Semi"), leader globale nel settore della connettività ad alta velocità per l'infrastruttura tecnologica mondiale, è lieta di annunciare la nomina di Rahul Mathur in qualità di Direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) a partire dal 30 ottobre 2023.

Rahul ha rivestito il ruolo di Direttore finanziario presso Avantus dal 2021 e di Direttore finanziario e Vicepresidente senior finanziario di Rambus dal 2016 al 2021. Durante il suo incarico a Rambus, Rahul è stato parte integrante della trasformazione dell'azienda in un'azienda di prodotti, e ha ottenuto solidi risultati finanziari costanti e valore per gli azionisti.

Alphawave Semi plc

John Lofton Holt, Presidente esecutivo

Jose Cano, Responsabile delle relazioni con gli investitori

ir@awaveip.com

+44 (0) 20 7717 5877



Brunswick Group

Simone Selzer

Sarah West

alphawave@brunswickgroup.com

+44 (0) 20 7404 5959



Gravitate PR

Lisette Paras

Michael Terry Caraher

alphawave@gravitatepr.com

+1 415 420 8420

Fonte: Business Wire

