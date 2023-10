Higround festeggia la finale epica di Attack on Titan e il decimo anniversario con la collezione esclusiva

La collezione iniziale di Attack on Titan si era esaurita in meno di 5 minuti, per cui si consiglia ai fan di agire in fretta.

LOS ANGELES: Higround, marchio di periferiche per il gioco e lo stile di vita, e Crunchyroll, marchio globale di anime, annunciano il ritorno della popolarissima collaborazione con le opere d'arte del famoso anime, Attack on Titan, in occasione del 10° anniversario dell'anime e dell'ultima stagione. I fan dell'anime sono invitati ad agire rapidamente non appena la collezione verrà lanciata sul sito web di Higround il 27 ottobre alle 12 orario di Los Angeles.

Questa collezione segue i temi dell'inarrestabilità e celebra il risultato rivoluzionario dell'ultima stagione della serie di Attack on Titan, che ha costruito e raffigurato il cataclisma Rumbling.

Fonte: Business Wire

