NTT e Chunghwa Telecom firmano un accordo di base per la connettività internazionale della rete di IOWN

TOKYO: NTT Corporation (NTT) e Chunghwa Telecom Co., Ltd. (Chunghwa Telecom) oggi hanno firmato un accordo di base per la realizzazione della connettività internazionale della rete attraverso IOWN. In futuro, con la tecnologia innovativa delle comunicazioni di IOWN incentrata sulla All-Photonics Network, miriamo a realizzare la connettività internazionale della rete tra Giappone e Taiwan e di collaborare in attività e sicurezza associate a IOWN.

1. Background

NTT ha proposto il concetto IOWN, una infrastruttura di rete e di elaborazione di informazioni in grado di fornire comunicazioni ad alta velocità e capacità ed enormi risorse informatiche utilizzando tecnologie innovative incentrate sulla fotonica (ottica).

Contatti per i media

NTT

Pubbliche Relazioni

nttrd-pr@ml.ntt.com

Nick Gibiser

Wireside Communications®

Per NTT

+1-804-500-6660

ngibiser@wireside.com

Fonte: Business Wire

