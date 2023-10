Gravity annuncia il lancio ufficiale del gioco roguelike Wetory su Nintendo Switch e Steam

SEUL, Corea del Sud: Gravity (NASDAQ: GRVY), un'azienda globale di sviluppo di videogiochi, ha annunciato il lancio ufficiale del suo nuovo gioco roguelike, Wetory, su Nintendo Switch e Steam, il giorno 26 ottobre alle 12:00.

Wetory è un gioco d'azione roguelike in 3D con una magnifica grafica in stile cartone animato. La trama segue il protagonista, dai cui piedi scorrono acquerelli, in un viaggio per riconquistare i colori perduti del mondo, rubati da un cattivo. I giocatori attaccano e schivano gli attacchi nemici grazie all'uso strategico della mappa delle tessere e degli ostacoli. L'albero delle abilità, con caratteristiche di attacco diverse a seconda del colore, i comandi di gioco semplici e le solide strategie, rendono il gioco ancora più divertente.

Gravity Co., Ltd.

Alex Won, Business unit PI

+82-2-2132-7698

alexw@gravity.co.kr

Fonte: Business Wire

