Munich Re riassicura il produttore di batterie Hithium

MONACO: Hithium, produttore di batterie stazionarie, ha annunciato l'accordo con Munich Re per la riassicurazione della garanzia dei suoi sistemi di stoccaggio energetico (ESS). Il riassicuratore coprirà sia la garanzia sul prodotto sia quella sulle prestazioni. L'accordo ridurrà così il rischio dei proprietari dei progetti ESS e di Hithium, fornendo ai proprietari dei sistemi una copertura anche in caso di insolvenza del produttore e tutelando Hithium in caso di costi di garanzia eccessivi, nonché proteggendo il bilancio dell'azienda.

Le garanzie contro la riduzione delle prestazioni e il rischio di difetti, con una copertura fino a 15 anni, saranno tra le assicurazioni di garanzia più a lungo termine disponibili nel settore dello stoccaggio energetico.

Fonte: Business Wire

