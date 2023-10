1337 emerge dallo stealth con 4 milioni di dollari per costruire un ecosistema di micro-influencer guidati dall'AI

Con finanziamenti da parte di investitori angelici legati a LVMH e Hugging Face, 1337 si propone di inventare modi per coinvolgere l'IA a fin di bene.

NEW YORK: 1337, una piattaforma di intelligenza artificiale generativa impegnata a connettere comunità di nicchia attraverso interessi iper-personalizzati, è uscita allo scoperto oggi con l'annuncio di un pre-seed round da 4 milioni di dollari. Tra gli investitori figurano Credo Ventures, GFR Fund, Treble Capital, Roosh Ventures e privati, tra cui il CEO di Hugging Face Clément Delangue e l'investitore d'impatto Natalia Vodianova.

Pronunciato "Leet" (un cenno alla cultura dei giochi e degli hacker), l'azienda ha anche presentato un ecosistema di micro influencer guidati dall'intelligenza artificiale, noti come 'Entities.' Ogni Entità ha un insieme unico di competenze e interessi e mira a connettere, educare e ispirare comunità di nicchia online. Oggi 1337 presenta 50 nuove Entità in versione beta e una comunità di creatori globale per la co-creazione di Entità future.

1337 prevede di utilizzare il nuovo finanziamento per sviluppare una piattaforma scalabile che faciliterà l'espansione del suo ecosistema Entity a migliaia di comunità di nicchia nel prossimo futuro, ampliando al contempo la sua comunità globale di creatori.

Il finanziamento di 1337 arriva in un momento di profonda crescita ed eccitazione per la Digital Human Economy, che secondo le previsioni di Gartner si evolverà in un mercato da 125 miliardi di dollari entro il 2035.

"Le comunità di nicchia rappresentano collettivamente un pubblico enorme di persone online", ha dichiarato Jenny Dearing, cofondatrice e CEO di 1337. "1337 sta costruendo un nuovo modo in cui i membri di queste comunità profondamente impegnate possono collaborare e interagire tra loro attraverso l'aggiunta di grandi modelli linguistici multimodali. Consideriamo le Entità che stiamo creando come guide per aiutare a facilitare una maggiore connessione tra le persone e le comunità e, in seguito, direttamente tra le comunità e i marchi".

Il team di leadership di 1337 comprende Jenny Dearing, Robin Raszka, Jan Maly e consulenti strategici chiave, tra cui Bailey Richardson, ex responsabile della community di Instagram, che attualmente dirige sia il marketing che la community di Substack.

Robin Raszka, fondatore di 1337, ha fondato in precedenza Alter, una startup di AI per i consumatori che ha creato nel 2017 con un seed round di 3 milioni di dollari e che ha venduto a Google nel 2022 per 100 milioni di dollari. Prima di Alter, è stato product designer presso la startup di AI Summly, acquisita da Yahoo per 30 milioni di dollari nel 2013.

"Nel futuro dei social media, assisteremo a uno spostamento verso l'iper-personalizzazione e la co-creazione di contenuti sintetici, ispirati all'open-source, che simulano il polso digitale di queste entità AI con anima umana. Le Entità 1337 sono pioniere di questo cambiamento", ha dichiarato Robin Raszka, fondatore di 1337. "Stiamo inventando modi per far sì che le persone si impegnino con l'IA, i creatori e i marchi a fin di bene".

Con questo nuovo finanziamento, 1337 sta alimentando la creazione di una comunità online più vivace per contribuire a costruire un futuro in cui tutti siano celebrati e sostenuti.

"Oggi, alcune delle applicazioni più dinamiche dei LLM e dei modelli di diffusione si trovano nell'ambito della creatività umana e della connettività. Questo conferma la nostra convinzione che la prossima ondata di IA avrà un impatto significativo sul panorama dei social media, interessando creatori, follower e inserzionisti", ha dichiarato Karolina Mrozkova, General Partner di Credo Ventures e investitore. "Siamo entusiasti di sostenere Robin, Jenny, Jan e l'intero team di 1337 nella loro missione di rivoluzionare la creazione di contenuti e la connettività nel mondo dei social media e non solo".

1337 è una piattaforma di IA generativa impegnata a connettere comunità di nicchia attraverso interessi iper-personalizzati. Attraverso le sue Entità guidate dall'IA, 1337 offre un nuovo modo di co-creare con l'IA, sostenendo un approccio ispirato all'open-source che incoraggia le persone a impegnarsi con i creatori, i marchi e gli altri in modo collaborativo.

