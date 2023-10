LTIMindtree riconosciuta come Great Place to Work™ in Danimarca per il secondo anno consecutivo

COPENAGHEN, Danimarca, e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], specialista globale nella consulenza tecnologica e nelle soluzioni digitali, per il secondo anno consecutivo conquista il titolo di azienda Great Place to Work-Certified™ in Danimarca. Questa certificazione si basa sul feedback positivo dei dipendenti, acquisito con la rigorosa metodologia di Great Place to Work basata sui dati. Il riconoscimento conferma l'esperienza sulla filiale danese di LTIMindtree valutata come costantemente positiva da parte dell'86% dei dipendenti, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

I punti di forza di LTIMindtree in Danimarca sono i punteggi elevati ottenuti per quanto riguarda l'inclusione, la parità di genere, la sicurezza, il senso di orgoglio aziendale per il lavoro svolto e il contributo di LTIMindtree al successo dei clienti e della società nel suo complesso.

