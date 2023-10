Corpay diventerà un partner per i cambi valutari del Cirque du Soleil

Corpay stringe una collaborazione di marketing ufficiale con Cirque du Soleil dedicata alle soluzioni di gestione del rischio delle valute

TORONTO: Corpay1, un marchio di FLEETCOR® (NYSE: FLT) e leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stretto un accordo con Cirque du Soleil per diventare partner ufficiale per i cambi valutari (FX). Grazie a questa sponsorizzazione globale, Cirque du Soleil avrà accesso alle soluzioni innovative Corpay per mitigare la sua esposizione ai cambi valutari.

