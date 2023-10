Linksys® presenta il suo primo sistema WiFi 7 mesh con configurazione rapidissima in 10 minuti

Un tempo di configurazione più rapido del 66% rispetto ai sistemi mesh precedenti di Linksys

Si avvale del design "droplet" della Designer Series di Linksys

Costruito appositamente per WiFi 7 e le operazioni multi-link (MLO)

IRVINE, California: Linksys, un'azienda iconica per la connettività domestica e dei piccoli uffici, ha annunciato oggi il suo primo sistema mesh WiFi 7 di connettività domestica, Linksys Velop® Pro 7. Appositamente sviluppata per la modalità operativa Wi-Fi finora più efficiente, l'ultima soluzione Linksys offre incredibili esperienze di streaming, collaborazione e gioco e può essere configurata in meno di 10 minuti.

La configurazione mesh più rapida di Linksy fino ad oggi, semplice per tutti

Contatto con i media

comms@linksys.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita