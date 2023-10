L'International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti emette un provvedimento di divieto per gli Apple Watch, in risposta alla violazione delle leggi commerciali statunitensi da parte di Apple

La decisione considera la più grande azienda al mondo responsabile di una violazione brevettuale

WASHINGTON: Masimo (NASDAQ: MASI) ha annunciato oggi che l'International Trade Commission (USITC) degli Stati Uniti ha emesso una raccomandazione per un provvedimento di divieto limitato per gli Apple Watch con funzionalità di pulsossimetria basata sulla luce che costituiscono una violazione brevettuale. L'USITC ha rilevato che Apple (NASDAQ: AAPL) ha violato le leggi statunitensi integrando nei suoi prodotti la tecnologia di pulsossimetria a luce brevettata da Masimo. Il divieto entrerà in vigore dopo un periodo di revisione da parte del Presidente di 60 giorni.

“La decisione presa oggi dalla USITC invia il potente messaggio che anche la più grande azienda al mondo non può considerarsi al di sopra delle leggi", ha affermato Joe Kiani, fondatore, presidente e CEO di Masimo. “Questa importante decisione costituisce una solida conferma dei nostri sforzi per rendere Apple responsbile dell'appropriazione indebita della nostra tecnologia brevettata"; ha aggiunto Kiani.

