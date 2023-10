Entrate pubblicitarie a rischio: preparati a rispettare il Digital Markets Act (DMA) con Usercentrics

MONACO DI BAVIERA: Usercentrics, provider leader nel campo delle soluzioni per la gestione del consenso, ha evidenziato tassi incredibilmente bassi di conformità al GDPR in diversi settori nell'Unione europea. Questa negligenza e mancanza di attenzione nei confronti della privacy dei dati e del consenso degli utenti sta per diventare ancora più rischiosa con l'applicazione della Normativa sui mercati digitali (DMA) a partire dal 6 marzo 2024.

Senza il consenso, il fatturato è a rischio: il campanello d'allarme della legge sui mercati digitali per gli inserzionisti

Anche se il DMA colpisce più direttamente le sei società "gatekeeper" designate dalla Commissione europea - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft - spesso viene trascurato il fatto che il regolamento interesserà anche tutte le aziende con attività digitali nell'UE che si basano su piattaforme e servizi di queste sei grandi aziende tecnologiche.

"Il DMA sarà un grande campanello d'allarme per molte aziende. In pratica significa che, senza consenso, non ci può essere fatturato. È molto più che un altro regolamento che obbliga le aziende con attività commerciali nell'UE e nel SEE ad ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di elaborare i loro dati personali. Ma non è tutto: i gatekeeper probabilmente richiederanno alle aziende che utilizzano i loro servizi per pubblicità, e-commerce, analisi, ecc. di adottare processi di gestione del consenso conformi alla legislazione", spiega Donna Dror, CEO di Usercentrics.

La non conformità alla legge europea sui mercati digitali rappresenta un rischio molto elevato per i gatekeeper. Per le terze parti, in ogni caso, non rispettare la normativa è altrettanto rischioso, in quanto si troverebbero ad affrontare la perdita di dati, pubblico, entrate e reputazione del marchio, che si verificherebbe come naturale conseguenza della perdita di accesso alla base di utenti, dati e servizi forniti da Google, Meta e altri.

Salva i tuoi ricavi pubblicitari e i dati analitici: Usercentrics ti prepara per il DMA

La buona notizia è che non è poi così complicato diventare conformi al Digital Markets Act e rispettare i requisiti dei gatekeeper. Grazie alle piattaforme per la gestione del consenso

(CMP) di Usercentrics e Cookiebot™, le aziende possono informare gli utenti in merito ai dati raccolti e con chi questi vengono condivisi, proprio come richiesto da numerose leggi sulla privacy dei dati. Queste piattaforme poi raccolgono e archiviano il consenso valido e lo segnalano ai gatekeeper.

La tecnologia di scansione profonda brevettata e le funzionalità automatizzate rilevano, classificano e gestiscono i cookie e le tecnologie di tracciamento in uso su siti web, app e piattaforme connesse.

Le CMP semplificano la conformità alla privacy del DMA permettendo integrazioni dirette con i principali sistemi di gestione dei contenuti web ed e-commerce (CMS), tra cui WordPress, Magento, Hubspot, Joomla e Shopify. Inoltre, forniscono supporto per le piattaforme app e TV, nonché per framework multipiattaforma come iOS, Android, Unity e React.

