Boomi annuncia i destinatari dei riconoscimenti Partner EMEA 2023

Boomi onora i partner impegnati ad aiutare i clienti a conseguire risultati aziendali migliori, più velocemente

LISBONA, Portogallo: Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligente, oggi ha annunciato i nomi dei destinatari dei riconoscimenti Partner EMEA 2023 in occasione del suo evento EMEA Partner Summit che si è tenuto a Lisbona, Portogallo. Questi riconoscimenti vengono conferiti a partner che utilizzano il loro rapporto con Boomi per accelerare i risultati aziendali per i clienti.

I destinatari sono stati prescelti in base a come hanno utilizzato l’ampia gamma di funzionalità della piattaforma Boomi per rendere possibili creatività e innovazione, larghezza d’ambito e complessità, impatto ambientale o sociale.

I premiati di quest’anno sono, per categoria:

Partner ISV (Independent Software Vendor) dell’anno per la regione EMEA: IFS

IFS Partner GSI Global Systems Integrator) dell’anno per la regione EMEA: Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services Partner tecnologico dell’anno per la regione EMEA: INVIXO

INVIXO Partner per la crescita dell’anno per la regione EMEA: RSM International Ltd. .

Media

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita