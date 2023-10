Yagi lancia Cotton iD, un sistema proprietario per fare chiarezza sulla tracciabilità del cotone biologico.

Dal campo al filato; collaborazione con Nahar Spinning Mills Limited e la società Yamaya Orimono del nostro gruppo per ottenere una tracciabilità affidabile.

TOKYO: Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/index.html) ha annunciato la realizzazione e il lancio da parte della nostra azienda di un sistema proprietario per una gestione uniforme della tracciabilità, dal campo al filato, tramite un sistema di gestione proprietario che collega le certificazioni internazionali per il cotone biologico da noi gestito prodotto in India.

La complessità della certificazione del cotone biologico

Sono disponibili diversi standard e certificazioni internazionali per il cotone biologico, che hanno inizio con la sgranatura, il processo di separazione del seme e del cotone dal batuffolo di cotone raccolto e che garantiscono la tracciabilità di filati, tessuti e del prodotto finale.

Masaru Utsunomiya / Nobuo Takemoto

Ufficio commerciale sezione 211 | Yagi & Co., Ltd. (2-2-8 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 540-8660 Giappone)

utsunomiyam@yaginet.jp / takemoton@yaginet.jp | +81-6-6266-7895 / +81-6-6266-8582

Fonte: Business Wire

