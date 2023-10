SLB selezionata da Eni per un progetto di reporting delle emissioni di metano a livello globale

SLB fornirà piani di misurazione per Eni in linea con gli standard di reporting del programma OGMP 2.0 delle Nazioni Unite per le emissioni di metano

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi che la sua attività End-to-end Emissions Solutions (SEES) è stata selezionata dall'azienda energetica integrata Eni (NYSE: E) per fornire piani di misurazione e reporting completi per le emissioni fuggitive di metano per le sedi operative globali di Eni.

Il progetto, attualmente già in corso, si allinea con gli standard di reporting della Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), il programma di punta di reporting e mitigazione delle emissioni di metano del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

