Audi Business Innovation e LifeScore Music annunciano una collaborazione per offrire contenuti di benessere per rendere più utile il tempo passato in auto per i clienti Audi

MONACO e LONDRA: LifeScore Music e Audi Business Innovation, una controllata al 100% di Audi AG, uno dei principali produttori al mondo di automobili di prestigio, hanno annunciato una collaborazione per rendere più utile il tempo passato in auto per i clienti Audi.

Audi Business Innovation supporta Audi nello sviluppo di un ecosistema digitale incentrato sul cliente all'interno delle automobili. LifeScore Music sta adottando questo approccio con esperienze musicali immersive che migliorano la vita di tutti i giorni e portano gioia agli ascoltatori.

“LifeScore Music è un abbinamento perfetto nell'offrire un'esperienza acustica di qualità superiore in auto,” spiega Jessica Smetana, Responsabile dei servizi digitali-Salute e benessere presso Audi Business Innovation. “Siamo lieti di aver trovato un ottimo partner che ci avvicina al nostro obiettivo: trasformare la mobilità dalla guida all'esperienza”.

“Guardiamo con aspettativa a una collaborazione di successo con Audi Business Innovation, che sta aprendo nuove possibilità di mantenere un approccio di lifestyle prima, durante e dopo la guida”, ha aggiunto Sigrid Sheie, Direttore commerciale di LifeScore. “È comprovato che la musica riveste un ruolo importante in una routine di benessere”.

Questa collaborazione ha il suo debutto iniziale sui mercati tedeschi ed è ancora in fase di sviluppo. La collaborazione rappresenta gli ultimi sforzi di LifeScore per portare musica immersiva, guidata dall'artista, sviluppata espressamente per il benessere dell'ascoltatore.

Audi Business Innovation GmbH è stata fondata nel 2013 da Audi AG come società affiliata interamente controllata. Il nostro obiettivo è formare il futuro della mobilità e sviluppare concetti, prodotti e servizi innovativi e operare all'incrocio di tecnologia, modelli commerciali digitali e mobilità. Inoltre, Audi Business Innovation GmbH collabora in vari modi con partner esterni nei settori della mobilità e della digitalizzazione, ampliando il portafoglio di servizi di Audi AG con i servizi digitali.

LifeScore è la piattaforma musicale generativa che adotta l'intelligenza artificiale a vantaggio degli artisti. Collaboriamo con artisti e aziende per portare la prossima evoluzione dell'esperienza musicale: musica che ti ascolta.

Partiamo dalle materie prime per la nostra musica registrata in studi discografici di fama mondiale, oltre a registrazioni masterizzate fornite dagli artisti. Sotto la direzione del nostro team di compositori di livello internazionale, queste registrazioni vengono trasformate dalla nostra tecnologia brevettata per generare remix e variazioni in nuovi temi musicali o per facilitare attività come sonno, energia, relax e concentrazione.

Gli investitori di LifeScore comprendono Warner Music Group, Octopus Ventures e IDEO.

