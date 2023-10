Q4 Inc. riconosciuta come società che sviluppa la migliore piattaforma tecnologica per i mercati di capitali e il più innovativo sito web per i rapporti con gli investitori

Riceve due riconoscimenti da Global Brands Magazine per il suo impegno all’innovazione e allo sviluppo della tecnologia

TORONTO: Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti da Global Brands Magazine – per la sua piattaforma tecnologica per i mercati di capitali, considerata la migliore nel suo genere, e per il sito web per i rapporti con gli investitori più innovativo – in Canada per il 2023. Q4 è stata riconosciuta per il suo eccezionale impegno all’innovazione, alla qualità, al branding, al servizio clienti e alla performance.

“Siamo onorati di essere riconosciuti da Global Brands Magazine per la migliore piattaforma tecnologica per i mercati di capitali e per il più innovativo sito web per i rapporti con gli investitori”, commenta Darrell Heaps, Fondatore e Ceo Q4. “Entrambi i riconoscimenti rispecchiano veramente il nostro impegno a innovare costantemente la piattaforma Q4 per servire meglio i nostri clienti e quindi rafforzare la nostra posizione di azienda che sviluppa la principale piattaforma di accesso ai mercati di capitali”.

Fonte: Business Wire

