ZeroNorth e Alpha Ori Technologies annunciano un piano di collaborazione volto a promouovere le opzioni di ottimizzazione di carburante ed efficienza in tutta la flotta mercantile globale

La combinazione del know-how di Alpha Ori Technologies nel settore dei sensori IoT e dei dati ad alta frequenza e della piattaforma di tecnologia multi-servizio di ZeroNorth consentirà di accelerare la transizione verso un trasporto marittimo sostenibile

COPENHAGEN, Danimarca e SINGAPORE: ZeroNorth e Alpha Ori Technologies (AOT) hanno annunciato oggi l'intenzione di collaborare tramite un accordo che consentirà di creare una società leader per l'ottimizzazione del settore marittimo e un nuovo colosso per la trasformazione digitale del trasporto marittimo.

Previa approvazione da parte delle autorità competenti, le due società intendono generare sinergie integrando il know-how di Alpha Ori Technologies nell'ambito dei sensori IoT e dei dati ad alta frequenza e la piattaforma tecnologica multi-servizio di ZeroNorth, per creare nuove soluzioni di sostenibilità per il trasporto marittimo. L'accordo consentirà alle due società di servire le rispettive basi clienti mediante un'unica offerta e di creare un solido ecosistema di dati su un'unica piattaforma con molteplici servizi all'interno del mercato.

L'azienda intende operare con il marchio ZeroNorth e Søren Meyer, attuale CEO di ZeroNorth, rimarrà alla guida dell'organizzazione congiunta. Entrambi gli attuali co-CEO di AOT, Bala Sankaran e Rajesh Unni, diventeranno membri non esecutivi del consiglio di amministrazione dell'attività comune.

I due partner proposti forniscono già tecnologie innovative a più di 4.000 navi che operano a livello globale. L'accordo consentirà ai clienti di accedere a 12 diversi servizi utilizzando un'unica piattaforma e un'unica fonte di dati. Ciò contribuirà a un notevole impulso per gli sviluppi del settore e gli sforzi normativi lungo la catena del valore del commercio globale.

ZeroNorth si occuperà dell'interconnessione dei dati, offrendo attività di raccolta, approfondimento e analisi che miglioreranno la qualità e la conformità per i clienti. Mediante lo sblocco delle efficienze operative e l'aumento dell'affidabilità, i clienti otterrano inoltre risparmi sui costi, un incremento dei profitti e una riduzione delle emissioni.

L'attività congiunta rimarrà una società indipendente con un solido supporto finanziario e un retaggio dai principali leader del settore, e sarà in grado di avvalersi della loro approfondita conoscenza dei trasporti marittimi per offrire soluzioni trasformative che avranno un impatto positivo sul settore.

L'azienda manterrà la sua presenza con uffici globali e sede a Copenaghen, e una forza lavoro combinata di 780 persone, di cui circa un terzo è costituita da consulenti a tempo pieno, lavorerà insieme per creare un ulteriore impatto significativo sul pianeta.

Riguardo all'annuncio, Søren Meyer, CEO di ZeroNorth ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter annunciare la sottoscrizione di questo accordo con Alpha Ori Technologies, che riteniamo rappresenti veramente la prossima appassionante fase della trasformazione digitale e della sostenibilità del trasporto marittimo. Si tratta di una mossa strategica che non garantirà benefici solo ai nostri clienti, ma al settore nel suo complesso. Ci consentirà di servire l'industria in qualità di fornitore leader di riferimento di soluzioni di ottimizzazione per il settore marittimo e di sottolineare il nostro impegno a ottenere miglioramenti per i profitti e per il pianeta.”

“ZeroNorth e Alpha Ori Technologies si sono scelte per i loro valori condivisi e la missione comune di generare un cambiamento significativo per il trasporto marittimo e la più ampia catena di valore commerciale globale. L'ecosistema combinato che verrà creato da questa partnership ci consentirà di operare dalla riva alla nave e viceversa.”

“Accelererà il nostro sviluppo tecnologico, rafforzerà la nostra mentalità innovativa e ci consentirà di continuare ad aiutare i nostri clienti a concentrarsi sui loro profitti e sul pianeta in un panorama sempre più complesso e mutevole”.

Bala Sankaran, Co-CEO di Alpha Ori Technologies, ha aggiunto: “La collaborazione con ZeroNorth assicura alle nostre società una posizione leader sul mercato e ci consente di catapultare il settore verso risultati superiori in termini di redditività e sostenibilità. Riteniamo che questo sia il momento perfetto per crescere e raggiungere assieme obiettivi più grandi, e questo accordo è perfettamente in linea con la nostra ambizione di generare sostenibilità, prestazioni e risultati commerciali per i nostri clienti”.

“ZeroNorth è il partner ideale per le ambizioni di AOT relativamente alla trasformazione digitale del settore marittimo grazie alla nostra notevole esperienza e specializzazione nell'ambito dei dati ad alta frequenza. L'accordo con ZeroNorth genera notevoli vantaggi che ci consentono di sfruttare la nostra combinazione di livelli per aumentare gli investimenti e offrire maggiore valore ai clienti".

ZeroNorth ha già aiutato i suoi clienti a ridurre complessivamente le loro emissioni di oltre un milione di tonnellate metriche dal 2021. L'accordo contribuirà a migliorare ulteriormente lo slancio positivo che entrambe le aziende stanno generando all'interno della catena del valore del commercio globale.

Informazioni su ZeroNorth

Consapevole delle sfide poste dal cambiamento climatico, la società tecnologica ZeroNorth è stata fondata per accelerare la transizione verso un commercio globale più ecologico. Integrando una tecnologia all'avanguardia basata sui dati con l'esperienza umana, la piattaforma ZeroNorth offre una serie di soluzioni software che aiutano il settore marittimo globale a ridurre le emissioni e l'impatto sul clima, pur mantenendo le prestazioni commerciali.

ZeroNorth offre un'unica piattaforma con molteplici servizi ed è una società di sviluppo software leader del settore, che consente l'interconnessione dei dati in informazioni e azioni, ottimizzando il commercio globale per proprietari di navi mercantili, armatori, operatori commerciali, noleggiatori e fornitori di servizi di bunkeraggio. Il software dell'azienda offre una gamma completa di servizi che supportano la catena del valore per aumentare i guadagni e ridurre le emissioni di CO2.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.zeronorth.com

Informazioni su Alpha Ori Technologies

Alpha Ori Technologies (AOT) è un'azienda tecnologica B2B con sede a Singapore e uffici di sviluppo prodotti all'estero, in India e negli Stati Uniti. La visione di Alpha Ori è quella di abilitare digitalmente tutte le attività galleggianti grazie a tecnologie all'avanguardia - IoT, apprendimento automatico e scienza dei big data basata sul cloud - per gestire le operazioni a distanza, migliorare l'efficienza operativa e raggiungere i massimi livelli di sicurezza a bordo delle navi.

www.alphaori.sg

Fonte: Business Wire

