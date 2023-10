Un’analisi svolta da KnowBe4 rivela che la simulazione del phishing e la formazione mirata a sensibilizzare sul problema della sicurezza sono efficaci nel ridurre il rischio per la cybersecurity

È ora disponibile il nuovo white paper di KnowBe4 “I dati confermano il valore della simulazione del phishing e della formazione mirata a sensibilizzare sul problema della sicurezza”

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, società che sviluppa l’omonima piattaforma per la simulazione del phishing e la sensibilizzazione sul problema della sicurezza più grande al mondo, oggi ha annunciato la pubblicazione di una nuova analisi dell’efficacia della simulazione del phishing e della formazione mirata a sensibilizzare sul problema della sicurezza ai fini della riduzione del rischio per la cybersecurity, condotta in base a dati forniti da oltre 60.000 aziende in tutto il mondo, clienti KnowBe4.

Il nuovo white paper di KnowBe4, “I dati confermano il valore della simulazione del phishing e della formazione mirata a sensibilizzare sul problema della sicurezza”, si basa sull’analisi più vasta del suo tipo, svolta grazie ai dati forniti da oltre 32 milioni di singoli utenti finali, che hanno svolto più di 493 milioni di test sulla sicurezza in relazione al phishing e hanno partecipato a corsi di formazione mirati a sensibilizzare sul problema della cybersecurity almeno una volta all’anno.

Per ulteriori informazioni contattare Kathy Wattman a pr@knowbe4.com | 727-474-9950.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita