Belkin ridefinisce l'eccellenza del design con il nuovo dock 2 in 1 BoostCharge Pro per iPhone e Apple Watch

Con abbinamenti cromatici neutri personalizzati e rifiniture di alta qualità per un'estetica senza tempo

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader in ambito di elettronica al consumo da ormai 40 anni, presenta oggi il dock 2 in 1 BoostCharge Pro con MagSafe, elegante soluzione di ricarica per iPhone e Apple Watch. Realizzato con tecnologia ufficiale MagSafe, ricarica rapida per l'Apple Watch e angolo di visualizzazione regolabile da 0 a 70 gradi per l'iPhone, il dock 2 in 1 BoostCharge Pro offre versatilità e funzionalità di massimo livello. Il design squisitamente estetico a base di materiali riciclati post-consumo, i bordi smussati e l'elegante disinvoltura delle forme lo rendono il complemento perfetto per spazi curati con la massima attenzione.

Referente per i media:

Jen Wei

Vicepresidente comunicazioni globali e sviluppo aziendale

Comms@belkin.com

Fonte: Business Wire

