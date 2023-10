Flashpoint annuncia un nuovo fondo di joint venture che mira a raccogliere 150 milioni di dollari da investire in società secondarie dirette

LONDRA: Flashpoint annuncia la collaborazione con il noto investitore di crescita, Roman Ivaniuk, attraverso la costituzione di un fondo di joint venture per investire in opportunità di società secondarie dirette in aziende in fase di crescita in Europa.

Flashpoint è un manager internazionale di investimenti tecnologici con AUM (Average Assets Under Management) per oltre 400 milioni di dollari incentrati su aziende tecnologiche originate in Europa e in Israele. Roman Ivaniuk è un banchiere di investimenti con oltre 12 anni di esperienza, più di 50 transazioni completate (VC, PE, pre-IPO, IPO), e transazioni completate del valore complessivo di oltre 1 miliardo di dollari. È il Fondatore ed ex MP di GR Capital (un fondo di rischio pan-europeo), attuale Fondatore e MP di una società di investimenti BrightOne Capital.

