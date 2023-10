La nomina di Eric Heurtaux a CFO rafforza l'ambizione di Planet di diventare un leader integrato nei pagamenti e nel software

La nomina si aggiunge alla forte esperienza del Planet Executive Leadership Team nella scalata di aziende di pagamenti, software e tecnologia

Sottolinea l'ambizione globale di Planet di diventare una forza dirompente nel settore mentre entra nella sua prossima fase di crescita

LONDRA: Planet, azienda globale di software, pagamenti e soluzioni tecnologiche, ha annunciato la nomina di Eric Heurtaux a nuovo Chief Financial Officer (CFO).

Heurtaux vanta una solida esperienza nella scalata di aziende di pagamenti, software e tecnologia in rapida crescita, da ultimo nel ruolo di CFO di Mirakl. In precedenza, Eric è stato CFO e membro del Comitato esecutivo di Worldline e, prima ancora, CFO di Atos Big Data & Security. Eric si è laureato all'Ecole des Mines de Paris e ha conseguito un Master in Business Administration presso l'INSEAD.

Heurtaux entra anche a far parte del Consiglio di Amministrazione di Planet e guiderà il Gruppo Operativo che si concentra sulla trasformazione operativa di Planet e sul raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività.

Commentando la nomina di Eric, Brent Warrington, Chief Executive Officer presso Planet ha dichiarato: "Negli ultimi 18 mesi abbiamo creato un gruppo dirigente che ha la comprovata esperienza nel settore e le competenze necessarie per avere un forte impatto nel nostro settore. Il nostro obiettivo è trasformare Planet in una delle più grandi società di pagamenti e software al mondo. Non ho dubbi che avere Eric al timone come nuovo CFO ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo, grazie alla sua leadership finanziaria e all'esperienza maturata nello scalare aziende tecnologiche e di pagamento in forte crescita".

Eric Heurtaux, Chief Financial Officer presso Planet ha aggiunto: "Sono entusiasta di entrare in Planet in questo momento così emozionante. Non vedo l'ora di apportare visione, visibilità, intuizioni affidabili e slancio, oltre a fare la mia parte nell'aiutare l'azienda a servire la sua solida base di clienti nei settori della vendita al dettaglio e dell'ospitalità. Siamo impegnati in un viaggio collettivo per sconvolgere il settore e diventare leader nel software e nei pagamenti integrati. Sono entusiasta dell'opportunità che mi si presenta di attingere alla mia esperienza per aiutare Planet a realizzare le sue ambizioni in questa prossima fase di crescita".

Informazioni su Planet

Planet fornisce soluzioni integrate di software, pagamenti e tecnologia ai suoi clienti nei settori dell'ospitalità e del commercio al dettaglio e in tutto il mondo attraverso una rete di partner di servizi finanziari globali.

Planet aiuta i suoi clienti e partner a sfruttare al meglio la rivoluzione del commercio connesso. Il nostro software e la nostra tecnologia di pagamento consentono alle aziende di sbloccare i vantaggi di un mondo più connesso e digitale.

Fondata oltre 35 anni fa, abbiamo evoluto i nostri servizi, offrendo una piattaforma di commercio digitale innovativa che mette al primo posto l'esperienza del cliente.

Con sede centrale a Londra e quasi 3.000 dipendenti esperti dislocati in sei continenti, serviamo clienti in oltre 120 mercati.

Per ulteriori informazioni, visitare:

Sito web: www.weareplanet.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/planet

Peter Underwood

Planet

peter.underwood@weareplanet.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita